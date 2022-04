Niederösterreich: Zwei Tote und sechs Verletzte bei Unfall

Am gestrigen Sonntag lenkte ein 33-Jähriger einen Pkw im Gemeindegebiet Rußbach Richtung Stockerau. Im Wagen befanden sich auch seine 33- Frau und deren Kinder im Alter von drei und vier Jahren. Gleichzeitig dürfte eine 59-Jährige entgegen gekommen sein. Mit ihr im Fahrzeug saß noch eine 59-Jährige sowie eine 18-Jährige und zwei 20-Jährige.

Aus noch nicht geklärter Ursache dürfte die 59-Jährige mit ihrem Pkw ins Schleudern geraten sein. In weiterer Folge prallte sie in den entgegenkommenden Wagen. Die beiden 20-Jährigen starben noch an der Unfallstelle. Die Frauen im Alter von 18, 33 und 59 Jahren und der Vierjährige erlitten Verletzungen schweren Grades, der 33-Jährige und die 3-Jährige erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Notarzthubschrauber

Sie wurden durch die Rettungskräfte sowie die Notarzthubschrauber Christophorus 2 und 9 in umliegende Spitäler in Niederösterreich und Wien verbracht. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Sicherstellung der Fahrzeuge, sowie der beiden Leichen und eine Blutabnahme an.