Bettelverbot: Strafe für Bettlerin vor Höchstgericht

Bettelverbot repariert

Die aktuelle Bettelverordnung gilt etwa in der Getreidegasse und in den angrenzenden Gassen bis zur Salzach, am Platzl, in Teilen der Linzergasse sowie zu den Festspielen in der Hofstallgasse. Betteln ist von 11 bis 17 Uhr dort generell untersagt. Auch Märkte wie der Rupertikirtag gehören dazu.

Es kam immer wieder zu Vorfällen, die wieder Diskussionen schürten: Wie jenem, als vor der Franziskanerkirche ein Pater und ein Bettler in Streit geriet. Der Orden selbst kritisierte damals die Situation. Als letzte Abänderung erlaubt die Stadt das Betteln vor Kirchen wieder.

Mit der Pandemie verstummten die Stimmen der Bettler aus Osteuropa auch in Salzburg. Kaum noch parkten vorwiegend rumänische Transporter an den bekannten Plätzen. Matratzenlager etwa im Bereich der S-Bahn-Station in Salzburg-Mülln waren verschwunden.