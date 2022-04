Lockdowns: Mehr negative Folgen als positive Effekte

Körperliche Aktivität

Die Verringerung der k√∂rperlichen Aktivit√§t h√§tte in Barcelona zu einem Anstieg der Schlaganf√§lle und Herzinfarkte um 10 Prozent und der Diagnosen von Depressionen und Angstzust√§nden um 8 bzw. 12 Prozent gef√ľhrt, wenn die strengen Ausgangssperren ein Jahr lang gedauert h√§tten. In Wien h√§tte eine geringere k√∂rperliche Aktivit√§t f√ľr ein Jahr zu einem Anstieg von Schlaganf√§llen und Herzinfarkten um 5 Prozent sowie der von Depressions- und Angstzustands-Diagnosen um 4 bzw. 7 Prozent gef√ľhrt. Selbst in Stockholm w√§re bei einem Andauern der Ma√ünahmen die H√§ufigkeit von Schlaganf√§llen und Herzinfarkten um 3 Prozent, die Zahl der Depressionsdiagnosen um 2 Prozent und jene der Angstzust√§nde um 3 Prozent gestiegen.

Auf der anderen Seite st√ľnden positive Auswirkungen aufgrund des R√ľckgangs der Luftverschmutzung und der L√§rmbelastung, w√§ren die Ma√ünahmen ein ganzes Jahr lang aufrechterhalten worden. So h√§tte die Verringerung der NO2-Konzentrationen in Barcelona 5 Prozent der Herzinfarkte, 6 Prozent der Schlaganf√§lle und 11 Prozent der Depressionsdiagnosen verhindert. In Wien h√§tte die Reduktion bei Schlaganf√§llen und Herzinfarkten 1 Prozent und bei Depressionen 2 Prozent betragen und in Stockholm w√§ren 1 Prozent der Depressionsdiagnosen verhindert worden.