Lockdown-Tage, Dating, zugelegte Kilos: Zwei Jahre Pandemie in Zahlen

Millionen FFP2-Masken aus China hat die Hygiene Austria nach eigenen Angaben in Umlauf gebracht. Das Unternehmen, das am Anfang der Corona-Pandemie als Joint Venture von Lenzing und Palmers gegründet wurde, hatte für seine Produkte mit „made in Austria“ geworben.

Milliarden Euro verloren die im Wiener Börseindex ATX gelisteten Unternehmen am 12. März 2020 an Marktkapitalisierung. Historisch: Der Einbruch von 13,65 Prozent war an diesem Tag der höchste Verlust in der Geschichte des ATX.

Mal häufiger wurde das Wort „Maske“ in Tinder-Profilen im Jahr 2020 verwendet als noch im Jahr zuvor. Im Durchschnitt wurde nach einem „Match“ um ein Drittel länger gechattet als vor der Pandemie.