Der Kampf um die Erhaltung der historischen Lok-Remise in Amstetten geht in die nächste Ebene. Jene überparteiliche Gruppe, die seit Wochen mit der Facebook-Kampagne „Rettet die Remise“ für die Sanierung der mächtigen und einzigartigen früheren Lokomotiven-Garage aktiv ist, sammelt nun mit einer Onlinepetition Unterstützung für ihr Vorhaben.

Die Remise, die in den vergangenen zwei Jahren zur rustikalen und multifunktionalen Event-Drehscheibe wurde, soll das auch weiter bleiben, fordern die Hauptinitiatoren der Petition, Ulrike Kühhaas und Helmut Wurzer.

Zwei Dritteln der Remise droht der Abriss. Dort hat sich die NÖ Wirtschaftsagentur Ecoplus eingekauft. Mit einer Investition von rund neun Millionen Euro will man hier ein modernes Ecocenter mit Büros und Werkstätten einrichten.

Großes Areal

Am 40.000 Quadratmeter großen Remisen-Areal sei genug Platz, um sowohl das begrüßenswerte Eco-Center als auch die wertvolle historische Substanz als „vielfältiges Zentrum für Kunst, Kultur, Kreativität und Kulinarik“ zu erhalten, sind sich die selbst ernannten Retter sicher.

„Wir fordern, dass die Remise in Amstetten erhalten und revitalisiert wird. Die Initiative stellt sich nicht gegen den Bau eines Eco-Centers durch die Ecoplus, sie möchte nur, dass es an einer anderen Stelle auf dem riesigen Areal gebaut wird“, so Kühhaas und Wurzer.