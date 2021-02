Land kauft sich in Lok-Remise ein: Platz für junge Firmen

Werkstätten, Gewerbeflächen und Büros wird die Ecoplus auf dem 9.500 m² großen Remisen-Grund, den man von den ÖBB gekauft hat, errichten. Damit starte man eines der größten Entwicklungsprojekte für einen Wirtschaftsraum in NÖ, kündigte Danninger an. Die Region Amstetten gehöre aufgrund ihres wirtschaftlichen Fundaments zu den attraktivsten Wirtschaftsregionen der Republik. „Hier wird es gelingen, schneller aus der Krise zu kommen, als in anderen Gegenden Österreichs“, sagte Danninger bei der Präsentation in der Remise. Die dort geplante feierliche Vertragsunterzeichnung mit ÖBB-Vorständin Silvia Angelo konnte Corona-bedingt nur formal abgewickelt werden.

Rund zwei Drittel der Lok-Werkstatt werden noch im heurigen ersten Halbjahr abgerissen. In Modulbauweise wird dann nach der Planungszeit ab 2022 das Ecocenter errichtet. Dort sollen sich dann junge innovative Firmen unter der Obhut der Ecoplus einmieten. Man werde die Erfahrungen aus bestehenden Wirtschaftsparks in peripheren Lagen, wie in Wiener Neudorf oder Wolkersdorf hier gut nutzen können, so Danninger.