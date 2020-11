Kampf um Jobs: 14 Gemeinden verschmelzen zu einem Wirtschaftsraum

Mehr als ein Drittel der Gemeinden des ganzen Bezirks Amstetten wollen ihre Betriebsgründe künftig über eine neue Gesellschaft gemeinsam bewirtschaften. 14 Kommunen gründen dafür die „Wirtschaftsraum Amstetten GmbH“ (WRA), die gemeinschaftliche Grundkäufe für Gewerbeparks vorsieht und künftige Kommunalsteuereinnahmen unter den Gemeinden je nach Beteiligung aufteilt.

Um in die Gänge zu kommen, wird die Gesellschaft von den WRA-Gemeinden vorerst mit 200.000 Euro Eigenkapital ausgestattet. Die Gesellschaftsanteile liegen zu 55 Prozent bei der Stadt Amstetten und 45 Prozent bei den anderen 13 Gemeinden, die allesamt ÖVP-geführt sind und das Gebiet zwischen Aschbach im Westen und Ferschnitz im Osten abdecken.

Historisch

Bei der Präsentation der neuen interkommunalen Gesellschaft am Freitag, der KURIER berichtete über die Pläne, sprach Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer von einem historischen Ereignis. Die Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin von Oed/Öhling, Michaela Hinterholzer, sah einen Paradigmenwechsel in der kommunalen Betriebsansiedelungen. Dem eben erst beschlossenen neuen NÖ Raumordnungskonzept sei man mit der Gründung der WRA einen Schritt voraus, versicherten weitere Initiatoren des Pakts, wie Bürgermeister Johannes Pressl (Ardagger) und Ortschef und Landtagsabgeordneter Anton Kasser (Allhartsberg). Künftig ist es einzelnen Gemeinden nicht mehr möglich, eigene größere Betriebsgründe für Gewerbe oder Industrie umzuwidmen. Demit sollen wertvolle Böden geschont werden und Betriebsareale nur mehr an optimalen Standorten entstehen können. Bereits umgewidmete Gewerbegründe werden von den Gemeinden weiterhin allein betrieben. Außer sie werden in die WRA GmbH. eingebracht.