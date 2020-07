Amstetten: Therapiecenter als Start für neuen Stadtteil

Ein imposantes neues Medizin- und Rehabilitationszentrum soll ab Mitte des nächsten Jahres der östlichen Stadteinfahrt von Amstetten den Stempel aufdrücken. Private Investoren um Primar Helmut Kern werden auf einem von den ÖBB angekauften Areal ein Gesundheits- und Wohnprojekt verwirklichen. Das Projekt grenzt unmittelbar an das zehn Hektar große Stadtentwicklungsgebiet „Quartier A“ beim Amstettener Bahnhof. Die Entstehung eines völlig neuen Stadtteils wird somit gestartet.

Um acht Millionen Euro will Kern in einer ersten Tranche den viergeschoßigen 3.645 Quadratmeter großen Medizintrakt errichten. Darin soll auf zwei Etagen das „Institut für Physikalische Medizin und ambulante Rehabilitation“, das er bereits seit 1993 an anderer Stelle in Amstetten betreibt, untergebracht werden. Am alten Standort in der Eggersdorfer Straße plagen das Ambulatorium schon seit Jahren Platzprobleme. Vor allem die Parkplatzprobleme – im Vorjahr waren es 53.000 Besucher – sind hier ärgerlich.

Der Bedarf für postoperative Therapien und ambulante Reha-Angebote in der Nähe des Wohnorts der Patienten werde immer größer, schildert der Uni-Professor und Forscher Kern. Die Zahl der Mitarbeiter soll im neuen Gebäude von derzeit 37 auf bis zu 60 erhöht werden. Die dritte Etage im Gebäude wird für Arztpraxen reserviert. Nach Erteilung der Baugenehmigung durch die Stadt erhofft Kern den Spatenstich im Herbst.