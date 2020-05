Geburt für neuen Stadtteil naht

Zehn Hektar Wirtschaftsgrund in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum und direkt am Bahnhof werden in Amstetten seit Jahren als städtebaulicher Schatz bejubelt. – aber nicht genutzt. Dass es über Jahre viele Versprechungen, aber wenig sichtbare Erfolge auf dem Areal gab, trug letztendlich wohl auch zum politischen Machtwechsel von der SPÖ zur ÖVP bei den Gemeinderatswahlen bei. Doch nun soll das sogenannte „Quartier A“ Fahrt aufnehmen. In einer hochrangig besetzten Runde mit ÖBB-Granden, dem neuen Amstettener ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer, sowie Vertretern der Region und des Landes NÖ wurde die Zukunft für das neue Stadtviertel konzipiert.

ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä verhandelte in der Vorwoche als Eigentumsvertreter höchstpersönlich über die Nutzung des 100.000 Quadratmeter großen Areals in Amstetten. Dabei habe der Bahn-Holding-Chef der Gründung eines Konsortiums zugestimmt, berichtete Haberhauer. Neben ÖBB und Stadt sollen auch das Land NÖ über ihre Wirtschaftsagentur ecoplus und 13 Umlandgemeinden bei der Bebauung des „Quartier A“ mitsprechen dürfen. ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki und Bürgermeister Hannes Pressl aus Ardagger repräsentierten die beiden anderen Partner. Alle Beteiligten können in ihren Gremien nun von einem konkreten Plan berichten.