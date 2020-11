NÖ: Wo sich Macher ihr „Hightech-Nest“ bauen

„Wir sind im letzten Jahr ziemlich gewachsen. Einerseits messbar an der Mitgliederzahl, andererseits aber vor allem, was die Themenpalette betrifft“, sagt Roland Schuller, einer der Vereinssprecher. Hatten sich vor einem Jahr eine Gruppe Technik-Freaks mit einer visionären Idee zusammengerottet, so besitze man mittlerweile einen enormen Wissenspool, so Lukas Prenner.