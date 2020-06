Amstetten: Stadtchef wünscht sich Emotionen

„Amstetten muss besser werden“ – mit dieser Kernbotschaft verlangte ÖVP-Spitzenmann Christian Haberhauer im Gemeinderatswahlkampf auch die Umgestaltung der Amstettener Innenstadt. Nach der politischen Wende ist er als Chef selbst damit gefordert. Nun startet die schwarz-grüne Regierung das neue Kapitel in der Stadtentwicklung. 40 Projekte befinden sich in der Pipeline. Bagger werden in der City aber trotzdem noch nicht so schnell auffahren.

„Wir brauchen einen Bürgerbeteiligungsprozess“, sagt Haberhauer. Das seit Jahren umstrittene Thema der Neugestaltung des Hauptplatzes und der Einkaufsstraßen in der City will er erneut „emotionalisieren“. „Es ist nicht so, dass wir da um 50.000 Euro am Hauptplatz etwas hinstellen. Es geht um viel mehr, damit müssen sich die Bürger auch identifizieren“, erklärt der Stadtchef.

Gemeinsam mit ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter präsentierte er nun die Kampagne, die künftig unter dem Kürzel „SAM“ (‚Stadterneuerung AMstetten‘) omnipräsent sein soll.