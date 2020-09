Amstetten: „Werkstatt“ am Hauptplatz erhitzt die Gemüter

Haberhauer hatte ja mit dem Versprechen „Amstetten muss besser werden“ die Gemeinderatswahlen im Jänner gewonnen. Vor allem die Neugestaltung der City ist ein zentrales Thema. Mit der nun eröffneten „SAM-Werkstatt“ am Hauptplatz habe man den zentralen Kreativtreffpunkt und „das erste große Leuchtturmprojekt für Amstettens Zukunft geschaffen“, sagt Vizebürgermeister Markus Brandstetter, ÖVP. Die „Werkstatt“ soll als Terminal und Arbeitsstätte für das Stadtmarketing dienen. Ganztägig ist das Containerbüro zugängig. Hier wird über die SAM-Projekte informiert. Vieles sei in Bewegung, nach der Auswertung der Fragebögen geht es im nächsten Jahr in die Umsetzung, kündigt Brandstetter an. Auch als Bühne für Musiker oder Aussichtspunkt für interessierte Spaziergänger, die die Stadt in einem neuen Blickwinkel betrachten wollen, ist das Objekt mit der frei zugängigen Plattform gedacht.