Mit Hightech gegen Borkenkäfer und Corona

Um den durch den Klimawandel und den massiven Borkenkäferbefall unter Druck geratenen Holzmarkt zu entlasten, hatten die ÖBf mit der „Papierholz Austria“, dem Land Niederösterreich und der ÖBB Rail Cargo am Eingang zum Ybbstal das Großlager gestartet. Mittlerweile sei diese Holz-Drehscheibe nicht nur wegen der schnellen Käferprävention enorm wichtig, erklärte ÖBf-Vorstand Rudolf Freidhager. „Wir haben ein kleines Logistik-Forschungslabor in Echtzeit geschaffen. So könnte die Holzlogistik der Zukunft aussehen“, sagte der Manager. Eine Umsetzung an anderen Orten sei im Gespräch.