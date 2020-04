Borkenkäfer und Corona bedrohen Existenz der Waldbesitzer

„Es ist wirklich Katastrophe pur“, kommentiert Franz Fischer, Obmann des nö. Waldverbands, die aktuelle Situation in den heimischen Forsten. Die warmen Temperaturen locken nicht nur die Nützlinge, sondern auch die Schädlinge wieder hervor - so auch den gefürchteten Borkenkäfer. „Im Moment sind es nur einzelne Schwärme, es geht noch, weil die Nächte noch so kalt sind“, sagt Fischer.

Die Situation wird aber auch heuer wieder – das vierte Jahr in Folge – dramatisch, Entspannung sehen er sowie seine Kollegen keine: „Der Winter war wieder trocken. Dem Wald fehlt das Wasser, den Bäumen der Saft, sie sind geschwächt, daher hat der Käfer ein leichtes Spiel.“ Die Holzpreise, die ohnehin in den vergangenen drei Jahren um zwei Drittel gefallen sind (derzeit liegt er für Käferholz bei rund 30 Euro pro Festmeter), drohen weiter abzustürzen. Die Schäden pro Waldbesitzer betragen laut Obmann Fischer oft hunderttausende Euro. Der Gesamtschaden in Niederösterreich belaufe sich mittlerweile auf mehrere hundert Millionen Euro. Die Kosten für die Holzernte seien viel höher als die Erlöse, für viele gehe es um die Existenz.