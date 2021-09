Fans der alten Lok-Remise bekommen neue Event-Halle

„Die fette letzte Party“ ist am 23. Oktober als Abschiedsevent in der alten Amstettener Lok-Remise bereits fix. In der Region regt sich jetzt aber Unmut, weil der rustikale alte Lok-Schuppen zum Teil abgetragen und ein „Ecocenter“ für junge innovative Betriebe gebaut wird. Zusätzlich zu einem privaten Protestaufruf hat auch die SPÖ Forderungen in Richtung schwarz-grüner Stadtregierung deponiert.

Spätestens seitdem vergangenen Februar Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) in Amstetten angereist war und den Kauf von 9.000 Quadratmetern Fläche in dem alten Bahnhofsgelände verkündete, war das Ende des Party-Schuppens besiegelt. Über die nö. Wirtschaftsagentur Ecoplus sollen im geplanten „Ecocenter“ junge Jobs in Werkstätten und Büros angesiedelt werden. Als Baustart wurde der Herbst genannt. Das Millionenprojekt beschert dem Bahnhofsviertel, das von Amstetten und 13 Umlandgemeinden von den ÖBB gekauft wurde, einen Turboeffekt.