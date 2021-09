Pflegerin vergriff sich an Goldschatz von 93-Jähriger

Die 93-Jährige war ein Pflegefall und auf eine 24-Stunden-Hilfe angewiesen. Die betagte Frau aus dem Bezirk Baden wurde dadurch aber Opfer einer skrupellosen Diebesbande.

Die 33-jährige Pflegerin brachte die Pensionistin zusammen mit Komplizen beinahe um ihr gesamtes Vermögen. Die Bande wollte das Opfer um Geld und Gold im Wert von fast einer Million Euro erleichtern.

Der Goldschatz lag schon abholbereit am Gehsteig, als der Coup dank der Aufmerksamkeit von Nachbarn scheiterte. Am Montag mussten sich Iasmina T. (33) und Florin I. (26) am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten.

Wie die Staatsanwaltschaft der Pflegerin anlastet, soll sie aufgrund ihrer tristen finanziellen Lage in Rumänien den Plan gefasst haben, als Pflegerin in Österreich betuchte Opfer auszunehmen. Der Mann ihrer Cousine, Oliver C., soll die Fäden gezogen haben.