Millionencoup: Schließfächer von Bank leer geräumt

Keine Einbruchsspuren

Die Schließfächer wurden augenscheinlich nicht gewaltsam aufgebrochen. Die Täter haben sich anscheinend still und heimlich über das Computersystem und die Software Zugang verschafft und die Safes leer geräumt. „Es gibt eine international agierende Gruppe, die auf diese Art des Zugriffs spezialisiert ist. Das waren absolute Profis“, heißt es vonseiten der Ermittler. Nähere Details will man erst in den nächsten Tagen bekannt geben.

Wegen der Tragweite des Falles haben die Einbruchs- und Tatort-Spezialisten des nö. Landeskriminalamtes den Akt übernommen. Weil die Schließfächer von außen unversehrt sind, kann die genaue Schadenssumme noch gar nicht abgeschätzt werden. Dafür müssen in den kommenden Tagen alle Inhaber eines Safes persönlich in die Bank kommen und in ihrem Schließfach nachsehen, was genau fehlt. Bei der Polizei geht man allerdings vom Schlimmsten aus.

„Egal, wie gut die Sicherheitsmechanismen auch sind, hat man leider nie einen 100-prozentigen Schutz vor dieser Art der kriminellen Energie“, heißt es bei Raiffeisen. „Wesentlich ist, dass alles mögliche zur Aufklärung des Falles getan wird.“

Was den Schaden anbelangt, so dürften die Bankkunden auf einem Großteil sitzen bleiben. Versichert sind die Schließfächer meist nur bis zu einem Wert von 5.000 Euro. Bei höheren Einlagen ist ein zusätzliche Versicherung nötig.