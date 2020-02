Clan landete Millionencoup: Goldschatz aus Tresor gestohlen

Den 15. Februar wird das 73-jährige Opfer aus dem Raum Wiener Neustadt wohl nicht mehr so schnell vergessen. Weil sie an dem Tag mehrmals den falschen Code am Tresor eingegeben hatte, ließ sich ihr Geldschrank nicht mehr öffnen. Verzweifelt suchte die Frau im Internet nach Hilfe und stieß auf die Hotline-Nummer eines vermeintlichen Schlüssel-Notdienstes. „Es ist ein ausgeklügeltes System. Der Clan bietet über das Internet diverse Notdienste an und erkauft sich eine gute Reihung bei der Google-Suche. Über ein Call-Center werden die Anrufe dann zu einem Handy der Bande weitergeleitet“, erklärt ein Kriminalist die Masche. Am Tag nach dem Anruf der Frau standen, wie vereinbart, drei angebliche Techniker vor ihrer Tür.

Was dann passierte, bezeichnen die Ermittler als filmreif. Insgesamt sieben Stunden werkte die Truppe mit einem Winkelschleifer, Schweißgerät und schwerem Gerät an dem Tresor. Das Opfer machte den „fleißigen Handwerkern“ im guten Glauben sogar noch etwas zu Essen und holte ihnen Zigaretten vom Automaten.

Hastig das Haus verlassen

Erst gegen 22 Uhr abends erklärte einer des Trios, dass sie noch Spezialwerkzeug holen und am nächsten Tag wieder kommen würden. Die Drei verließen hastig das Haus. Einem Bekannten des Opfers, der gerade zu Besuch war, kam die Sache spanisch vor. Als er nach dem Rechten sah, trauten er und die 73-Jährige ihren Augen nicht. Der Tresor hatte ein Loch und war komplett leer. Die Männer hatten sich mit dem gesamten Vermögen aus dem Staub gemacht.