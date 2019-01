Bushido und seine "Familie": Clan-Krieg in Berlin

Ein mächtigerer Clan musste her. Sein aktueller Beschützer ist Ashraf Rammo, dessen Anhängerzahl die der Abou-Chakers übertrifft und ihnen in geschäftlicher Kompetenz um nichts nachsteht. „Ashraf ist höflich, elegant, verständnisvoll, er ruft nicht ständig an“, lobte Bushido im Stern seinen Partner, mit dem auch die Geschäfte wieder laufen würden. So weit, so gut in der neuen Familie.

Szene in Aufruhr

Nicht ganz. Nachdem nun Arafat Abou-Chaker und sein Bruder wegen der angeblichen Racheaktion an Bushido verhaftet wurden, ist die Szene in Aufruhr. Rapper Capital Bra, bei Bushidos eigenem Label unter Vertrag – den Coup fädelte der neue Beschützer ein –, löste sich via Video von ihm.

Er warf ihm Zusammenarbeit mit der Polizei vor („Jetzt scheißt er Leute an, die Leute gehen in den Knast, und ich bin nicht für so was“), ruderte dann aber wieder zurück. Das ist diversen Illustrierten und Online-Websites allerdings egal. Sie orakeln, vor wem sich Bushido nun fürchten muss.

Die Bild sorgt sich wiederum um seine Karriere und fragt: „ Sehen wir ihn nie wieder?“ Wer weiß das schon. Der Rapper hat sich noch nicht zu den jüngsten Vorfällen geäußert, vielleicht tut er es demnächst vor Gericht.