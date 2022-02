Tradition und Moderne: Die regionalen Betriebe in St. Pölten

Vor allem in Zeiten der Krise sei das Bekenntnis zur Regionalität wichtig, betonen Tourismuslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker. Deshalb machten sie sich nun mit Wirtesprecher Mario Pulker auf, um bekannte Betriebe in der Region St. Pölten zu besuchen: die Gaststätte Figl, den Hotel-Gasthof Graf und die Firma Styx (Naturkosmetik).

Aufschwung

„2022 wird das Jahr des Aufschwungs in Niederösterreich. Die große Hoffnung des Städtetourismus für die kommenden Monate ist eine erfolgreiche Sommersaison ohne große Einschränkungen“, sagte Danninger. Er sei überzeugt, dass mit den Aufhebungen der meisten Corona-Maßnahmen am 5. März die Durststrecke für die heimischen Wirte zu Ende gehen werde. Nicht ganz so optimistisch zeigt sich hingegen Pulker.