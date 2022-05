Wie in Marienthal Langzeitarbeitslosigkeit abgeschafft wird

Seit Oktober 2020 bekommen alle Gramatneusiedler, die seit zwölf Monaten keinen Job haben, das Angebot, beim Jobgarantie-Projekt „MAGMA“ des AMS NÖ mitzumachen. Zu Beginn waren das 20 Prozent der Arbeitslosen (NÖ: 21 Prozent).

Jetzt ist die Langzeitarbeitslosigkeit in der nö. Gemeinde, die international Bekanntheit durch die Studie in ihrer Arbeitersiedlung „Die Arbeitslosen von Marienthal“ in den 1930ern erlangte, verschwunden.