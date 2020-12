Jobgarantie in NÖ: Die neue Arbeit in Marienthal

Ob ihm die Arbeit hier in der Kreativwerkstatt gefällt? „Es passt“, nähen sei immer schon sein Hobby gewesen. 25 Stunden pro Woche arbeitet er hier unter anderem mit Joanna Diber zusammen. Die 43-Jährige ist seit drei Jahren auf Arbeitssuche. Sie ist froh, dass sie hier eine Beschäftigung hat: „Es macht krank, wenn du nur zu Hause sitzt.“ Und sie verdient – so wie die anderen 21 MAGMA-Teilnehmer, die bereits einen Dienstvertrag haben – ihr Geld nun wieder selbst, zahlt damit Krankenversicherung und in die Pensionskasse ein. „Das ist ein gutes Gefühl“, betont Diber.