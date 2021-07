Verschärfte Regeln für den Clubbesuch + Balearen melden Rekord an Neuinfektionen

Nachdem es bei der X-Jam-Maturareise in Kroatien zu einem Corona-Cluster gekommen ist, gibt es nun auch Kärntner Teilnehmer, die sich angesteckt haben könnten. Wie der Landespressedienst am Donnerstag mitteilte, gab es im Einzugsbereich der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau vorerst elf Kontaktpersonen der Kategorie 1. Vier Personen wiesen bereits Symptome auf, bei ihnen wurden bereits PCR-Tests durchgeführt. Ein Ergebnis stand am Donnerstag noch aus.

Das Land Kärnten appellierte an alle X-Jam-Teilnehmenden, den eigenen Gesundheitszustand zu beobachten. Bei Auftreten von Symptomen wie Husten, Fieber, Kurzatmigkeit und/oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes sollen sie die Gesundheitshotline 1450 anrufen.

Unterdessen hat sich am Donnerstag der Corona-Cluster in der Gastro-Szene in Velden am Wörthersee erneut vergrößert. Vier weitere Fälle wurden per PCR-Test bestätigt, diese Personen sind alle in der Gastronomie in Velden tätig. Der Cluster umfasste damit mit Stand Donnerstagnachmittag 23 Infektionen. Alle Mitarbeiter der Gastro-Betriebe in Velden werden nun dazu aufgerufen, sich über die Aktion "Sichere Gastfreundschaft" des Tourismusministeriums testen zu lassen.