Land Oberösterreich startet ebenfalls mit Gurgeltests

Was in Wien längst Praxis ist, startet kommende Woche nun erstmals außerhalb der Bundeshauptstadt: Das Land Oberösterreich bietet jetzt ebenfalls kostenlose PCR-Gurgeltests an. "Mit Blick auf den Herbst ist es wichtig, schon jetzt alle möglichen Schritte zu setzen, ein neuerliches Ansteigen der Infektionszahlen zu verhindern", begründete Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Donnerstag. Das sei vor allem wegen der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus notwendig.

Der Ablauf ist gleich wie in Wien: Die Tests sind kostenlos für die Bürger und können in den teilnehmenden Filialen der Drogeriekette BIPA abgeholt bzw. dort sowie in weiteren Geschäften der REWE-Gruppe abgegeben werden. Vorab ist allerdings eine Registrierung auf www.allesgurgelt.at nötig, um den notwendigen Barcode zu erhalten. Damit kann dann jeder Interessierte die ersten vier Tests abholen.

Bald im ganzen Bundesland?

Vorerst ist die Gurgelaktion auf drei Bezirke beschränkt, und zwar auf die Landeshauptstadt Linz und die Bezirke Gmunden und Vöcklabruck. In Linz geht es bereits kommenden Montag, 19. Juli, los, in den beiden anderen Bezirken erst am 2. August. Die Landesregierung sieht dies als eine Art Pilotphase. "Wir möchten prüfen, ob das Konzept gut angenommen wird", betonte Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP). "Bei guter Resonanz ist eine Ausrollung auf das gesamte Bundesland denkbar."