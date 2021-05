Die Tiroler Gemeinde Itter ruft zu PCR-Gurgeltests auf

Nachdem in der Tiroler Gemeinde Itter (Bezirk Kitzbühel) mit Stand Dienstagfrüh 21 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert waren, wird die Bevölkerung am Mittwoch und Donnerstag dazu aufgerufen, sich vorsorglich einem kostenlosen PCR-Gurgeltest zu unterziehen. Die Testungen finden jeweils von 11.00 bis 20.00 Uhr im Feuerwehrhaus statt, informierte das Land in einer Aussendung. Testwillige können sich unter www.tiroltestet.at anmelden.

Infektionsgeschehen

Die von der Gesundheitsbehörde in Abstimmung mit der betroffenen Gemeinde und dem Corona-Einsatzstab des Landes Tirol beschlossene Maßnahme ziele darauf ab, mit zielgerichteten Testungen ein detaillierteres Bild über das Infektionsgeschehen in Itter zu erhalten.

"Die Infektionen konnten zuletzt seitens der Gesundheitsbehörde seltener auf eine Quelle zurückverfolgt werden", erklärte Bezirkshauptmann Michael Berger. Mit dem Testangebot wolle man auch versuchen, Maßnahmen wie einer Testpflicht bei der Ausreise aus der Gemeinde bestmöglich vorzubeugen. "Nur gemeinsam können wir dem Virus Einhalt gebieten", betonte Bürgermeister Josef Kahn und appellierte an die Bevölkerung und jene, die sich arbeitsbedingt in Itter aufhalten, das Angebot anzunehmen.