Viele Infektionen, wenige Hospitalisierungen: Urlaubsländer im Überblick

Positive Nachrichten gibt es auch aus Kroatien, wo die Neuinfektionen lange nicht so rapide zunehmen wie anderswo. 115 neue Fälle wurden in den vergangenen 24 Stunden vermeldet, 111 Personen kamen ins Krankenhaus.

Impfungen geben Hoffnung

Israel liegt mit 60 Prozent Durchimpfungsrate an erster, Großbritannien mit 51 Prozent an zweiter Stelle. Womit sowohl Israel wie auch Großbritannien konfrontiert sind, ist der Umstand, dass in beiden Staaten trotzdem wieder ansteigende Infektionszahlen registriert werden. So sind sie in Israel auf den höchsten Stand seit Ende März geklettert, 730 neue Fälle binnen 24 Stunden wurden am Dienstag vermeldet, jedoch blieb die Zahl der Schwerkranken unverändert bei 45, es gab auch keine neuen Todesfälle. Und wie auch in Großbritannien stehen die meisten der neuen Fälle nach offiziellen Angaben in Verbindung mit der Delta-Variante des Virus.

In Großbritannien starben am vergangenen Dienstag innerhalb eines Tages mit 50 Personen so viele Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus wie seit April nicht mehr. Der Zeitpunkt, zu dem in Großbritannien die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt in Richtung der 500 Fälle pro 100.000 Einwohner anstieg, datiert auf das Ende des Vorjahres, am 23. Dezember. Der Unterschied zu Juli dieses Jahres: Damals verzeichnete man mit 8,5 statt der gegenwärtigen 0,4 Todesfälle pro einer Million Einwohner mehr als zwanzigmal so viele Tote in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung.

Auch der deutsche Virologe Christian Drosten sieht den Grund in der niedrigeren „Case Fatality Rate“ (CFR) "ganz klar" darin, dass inzwischen mehr Leute geimpft sind, sagte er Ende Juni im NDR-Podcast. Man könne aber davon ausgehen, dass die CFR noch steige.