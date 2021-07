Strengere Regeln in Frankreich: Impfanmeldungen nehmen zu

In Frankreich sind die Impfanmeldungen in die Höhe geschossen. Hintergrund ist die Ankündigung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, strengere Corona-Regeln einzuführen. Wie der Plattformbetreiber Doctolib am Dienstag mitteilte, meldeten sich am Montag 926.000 Menschen in Frankreich für eine erste Impfung an. Die täglichen Anmeldungen erreichten demzufolge einen Rekordwert. Derzeit infizieren sich täglich fast 4.000 Franzosen mit dem Virus.

Macron hatte am Montag angekündigt, dass ein Test-, Impf- oder Genesungsnachweis künftig deutlich häufiger notwendig werde. Der Staatschef will damit mehr Menschen zur Impfung bewegen. Der Staatschef kündigte außerdem eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal mit drohendem Arbeitsverbot bei einem Verstoß an. Beschäftigte im Gesundheitswesen müssen bis zum 15. September geimpft sein. Auch für die Gesamtbevölkerung stelle sich die Frage einer verpflichtenden Impfung.