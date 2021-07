Long Covid: Lindert eine monatliche Impfung die Symptome?

Atemlosigkeit, chronische Müdigkeit und allgemeine Schwäche: Viele einst Erkrankte leiden noch Monate nach ihrer überstandenen Corona-Infektion an solchen Symptomen, die einen normalen Alltag teilweise unmöglich machen. Dafür hat sich der Name "Long Covid" eingebürgert.

Bisher fanden Mediziner noch kein wirkliches Heilmittel dagegen. Was hinter diesen Effekten steckt und wie sie behandelt werden können, wollen Forscher allerdings klären. Dafür wird nun auch untersucht, ob eine Impfung positive Effekte haben könnte. An der University of Exeter Medical School startet nun laut den Studienleitern die weltweit erste Studie dafür. Die Behörden hätten dafür grünes Licht gegeben, heißt es.

Pilot-Studie mit 40 Teilnehmern

In einem ersten Schritt sollen 40 Long Covid-Patienten mindesten zwei Extra-Impfdosen erhalten. Sei man in dieser Pilot-Studie erfolgreich, könnten in den weiteren Phasen tausende Patienten rekrutiert werden.