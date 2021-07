Patientenanwältin Pilz für Impfplicht bei Lehrern und Kindergärtnern

Eine Impfplicht für pädagogisches Personal ist derzeit in Österreich nur in Ansätzen vorhanden. So hat Wien zuletzt angekündigt, dass sich künftig neu eintretende Kindergarten-Pädagogen impfen lassen müssen.

Wie gefährdet sind Kinder?

Zuletzt hatte sich der Epidemiologe Gerald Gartlehner zwar für Maßnahmen wie in Frankreich, aber gegen eine Impfpflicht für pädagogisches Personal ausgesprochen. Mit dem Argument, dass Kinder in der Regel nicht besonders schwer erkranken würden. Pilz: "Diese Einschätzung kann ich nicht teilen: Wir wissen zu wenig über die Gefährlichkeit von Long-Covid-Erkrankungen bei Kindern."