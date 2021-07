341 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Von Donnerstag auf Freitag wurden in Österreich 341 Neuinfektionen registriert.

Es wurde zudem ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gemeldet.

Aktuell gibt es damit 2921 aktive Fälle. 105 Corona-Infizierte befinden sich in krankenhäuslicher Betreuung, 37 liegen auf einer Intensivstation.

Doppelt so hohe Inzidenz vor einem Jahr

Vor einem Jahr - am 16. Juli 2020 - hat es in Österreich übrigens 116 Neuinfektionen gegeben. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag damals bei 7,4, nunmehr ist sie mehr als doppelt so hoch. Sie liegt aktuell bei 19,21.

In Spitälern mussten vor einem Jahr 96 Patienten betreut werden, zehn davon lagen auf Intensivstationen. Ein Monat später waren es 303 Neuinfektionen, am 15. August 2020 lag die Sieben-Tages-Inzidenz bei 14,1. Und Mitte September - am 15. September wurden dann bereits 764 Neuinfektionen gemeldet.