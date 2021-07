Deutschland denkt an Ende der Gratis-Coronatests

"Nicht ausschließen"

In Deutschland konnten sich Bürger bisher gratis per Antigen-Schnelltest auf Corona testen lassen. Doch die deutsche Bundesregierung schließt jetzt offenbar nicht mehr aus, dass die Tests in Zukunft etwas kosten könnten.

Nach Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU), dass man sich zwar derzeit noch in der Phase des Überzeugens befinde, sich aber darüber Gedanken mache, die Gratis-Tests langsam einzustellen. "Ich will nicht ausschließen, dass man mal in diese Situation kommt."