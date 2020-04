14.595 bestätigte Corona-Fälle; Mehr als 10.000 in Österreich wieder genesen

Die Zahl der Menschen in Südtirol, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, ist am Samstag auf 239 gestiegen, am Freitag waren es noch 232 Todesfälle. In den vergangenen 24 Stunden gab es 29 Neuerkrankungen, insgesamt waren 2.325 Personen mit dem Virus infiziert, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Indes stieg die Zahl der Geheilten um 64 Personen auf 742.

In den Südtiroler Spitälern mussten 222 Menschen betreut werden. 21 benötigten eine intensivmedizinische Versorgung, am Vortag waren es noch 25 Patienten. In Krankenhäusern in Österreich und Deutschland wurden sieben Südtiroler Patienten behandelt. In den Krankenhäusern des Südtiroler Sanitätsbetriebes waren 224 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden sowie 14 Basis- und Kinderbasisärzte.