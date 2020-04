Gestrandeter Zirkus muss Zuflucht in Wien räumen

Befristeter Mietvertrag

So weit, so schwierig. Denn trotz Spenden muss Familie Spindler pro Woche mehr als 2.500 Euro in Tierfutter investieren. Und das ohne Einnahmen.

Richtig verzagt ist die Zirkusfamilie aber erst seit Freitag. Denn da teilte der Grundeigentümer per Brief mit, dass das Gelände binnen 48 Stunden zu räumen sei.

Begründet wurde dies mit dem Ablauf des befristeten Mietvertrags. Gegenüber dem KURIER verweist man bei der Frey Holding zudem auf die Auflassung des Toyota-Standorts Auhof Ende Februar. Seit Anfang März laufe ein Verwertungsprozess für die Liegenschaft. Dennoch zeige man sich "gerne kooperativ" und biete dem Circus Safari weitere zwei Wochen an. "In diesem Zeitraum muss jedoch ein neuer Standort gefunden werden."