Kogler: "Einen zweiten Shutdown würden wir nicht gut verkraften"

Weder bei der Regierungsklausur Ende Jänner noch im Februar war Covid-19 ein bestimmendes Thema in der Bundesregierung. Wann war Ihnen klar, dass wir es hier mit einer Pandemie zu tun haben?

Ich will meine persönlichen Eindrücke und das Agieren der Bundesregierung trennen. Der Apparat hat zum Jahreswechsel schon wahrgenommen, was in Wuhan vorgeht. Mein Eindruck als Nicht-Mediziner war: Das wird vermutlich so sein wie die SARS-Krise vor geraumer Zeit. Ich dachte mir: Schlimm genug! Aber mit einer weltweiten Pandemie hätte ich nie gerechnet. Als dann die ersten Fälle in Norditalien aufgetreten sind, war ich aufgeschreckter als andere. Und wirklich zum Nachdenken bin ich gekommen, als ich mir die Verlaufszahlen angeschaut habe. Man muss kein großer Mathematiker sein um zu sehen, was mit einem exponentiellen Wachstum passiert. Ohne Maßnahmen hätte sich die Pandemie in Höchstgeschwindigkeit und lebensbedrohlich entwickelt. Ab da bin ich mit Bleistift, Kuli und Zettel herumgelaufen und habe erklären, was in zwei, drei, vier Tagen passiert, und wie viele Menschen möglicherweise sterben müssen, wenn nichts passiert. In Österreich haben wir das schneller begriffen als anderswo. Und wir hatten das Glück, dass die Zahl der Ansteckungen noch nicht so hoch war.