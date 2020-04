Branchenblick: Nach fünf Corona-Wochen sind die Herausforderungen vielfältig

Das BMW-Motorenwerk in Steyr soll Ende kommender Woche die Produktion wieder aufnehmen. Zu diesem Entschluss sei man nach Überprüfung der Bedarfssituation und Einschätzung der Gesamtlage gekommen, teilte das Unternehmen mit. Ursprünglich war der Start schon für heute, Samstag, angestrebt worden. Die Produktion in Steyr, die Motoren für BMW-Fabriken in aller Welt liefert, sowie in allen europäischen und US-Werken des deutschen Herstellers ruht seit 18. März. Mit Anfang Mai soll sie wieder starten. Am größten BMW-Standort Shenyang in China laufen die Bänder seit Mitte Februar wieder.

In Steyr ist ein Großteil der rund 4.500 Mitarbeiter (inklusive Zeitarbeiter) in Kurzarbeit. Ausgenommen davon sind Mitarbeiter in der Fertigung von Gehäusen für Elektromobilität.

Generell fahren die Autobauer ihre Werke langsam wieder hoch – und damit auch die Zulieferer. Bei Magna in Graz etwa läuft die Produktion seit 6. April, u.a. für BMW.

Klee