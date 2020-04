100 Tage Türkis-Grün: Pandemie statt Schonfrist

Was hat die Krise nun mit Türkis-Grün gemacht? Hiezu kommen aus den extrem unterschiedlichen Mannschaften bemerkenswert gleichlautende Aussagen. Sinngemäß: Ideologische Debatten werden tunlichst hintangestellt – nicht unbedingt immer aus freien Stücken, sondern weil die Situation dazu zwingt. Ein grüner Stratege beschreibt das so: „Wer hätte gedacht, dass ein ÖVP-Finanzminister 2020 den Satz sagt ‚Wir investieren jetzt Steuergeld, koste es was es wolle!‘ Und wer hätte es für möglich gehalten, dass wir der Einschränkung von Grundfreiheiten so schnell zustimmen?“

Dass sich beide Parteien relativ schnell auf vergleichsweise weitreichende Maßnahmen einigen konnten, liegt daran, dass Kurz und Kogler über die zentrale Frage nie ernsthaft gestritten haben. Nämlich: Was ist der Wirtschaft zumutbar, um die Spitäler vor einer Überforderung zu schützen und Leben zu retten? Die Antwort lautete in beiden Lagern: Nachgerade alles ist zumutbar – und zwar auch dann, wenn es Stillstand und viele Milliarden Euro Schaden bedeutet.

Zuletzt wurden aber auch Misstöne hörbar. Anlass war zunehmende Kritik von Rechtsexperten an schludrig-fragwürdigen Eingriffen in die Grundrechte. Während Kurz die Kritik als „juristische Spitzfindigkeiten“ abkanzelte, schlug Anschober einen anderen Ton an: Er will auf die Expertenkritik eingehen und seine Verordnungen gegebenenfalls korrigieren.

Wie geht es nach der Krise weiter? Was bleibt vom Regierungsprogramm? Zwischen Türkis und Grün gab es dazu schon vereinzelte Gespräche: Der noch frische Koalitionspakt dürfte adaptiert werden.