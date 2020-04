Agenda Austria: Kurzarbeitskosten schon bei 4,86 Milliarden Euro

Am meisten betroffen von der Kurzarbeit ist der Tourismus, vor allem Reisebüros und Luftfahrtunternehmen. In der Sparte Gastronomie und Beherbergung sind 44 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit. In der Industrie ist es jeder vierte Beschäftigte, am Bau sind es fast 30 Prozent. Gemessen nach betroffenen Arbeitskräften liegt die Industrie mit 160.000 Betroffenen vor dem Handel mit 152.000.