Trump: USA rechnen mit 60.000 bis 65.000 Corona-Toten

Trump hatte am Donnerstag im Hinblick auf die Demonstranten gesagt: "Ich denke, sie hören auf mich. Es scheinen Demonstranten zu sein, die mich mögen." Auch am Freitag nahm Trump die Demonstranten - die zum Teil bewaffnet aufgetreten waren - ausdrücklich in Schutz. "Das sind Menschen, die ihre Meinung ausdrücken", sagte er. "Sie scheinen mir sehr vernünftige Menschen zu sein."

"Der Präsident ist entgleist"

Der demokratische Gouverneur von Washington, Jay Inslee, verurteilte die "illegalen und gefährlichen" Äußerungen Trumps am Freitag. "Er bringt Millionen Menschen in Gefahr, an Covid-19 zu erkranken. Seine verstörenden Tiraden und seine Aufrufe, wonach Menschen Bundesstaaten 'befreien' sollen, könnten auch zu Gewalt führen", hieß es in einer Mitteilung Inslees. "Der Präsident ist entgleist."

Trump will die USA mit den am Donnerstag vorgestellten Richtlinien in Phasen auf den Weg zur Normalität zurückführen und die Wirtschaft graduell wieder öffnen. Der Plan sieht eine weitgehende Rückkehr zur Normalität in drei Schritten vor, wenn in US-Staaten oder Regionen bestimmte Kriterien erfüllt sind. So soll dort beispielsweise vor jeder neuen Phase die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen über einen 14-tägigen Zeitraum abgenommen haben.

Nach den neuen Richtlinien kündigten erste US-Staaten vorsichtige Lockerungen der Schutzmaßnahmen an. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sagte am Freitag in Austin, derzeit geschlossene Geschäfte könnten von Freitag nächster Woche an wieder öffnen, wenn sie Waren lieferten, schickten oder zur Abholung bereitstellten. Mit der Wiedereröffnung von Parks unter Verwaltung des US-Staats werde bereits am Montag begonnen. Besucher müssten aber Schutzmaßnahmen befolgen. Schulen blieben in diesem Schuljahr geschlossen.