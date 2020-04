Covid-1 bis Covid-19? Trump-Beraterin Conway beweist peinliches Unwissen

In einer Interviewrunde des US-amerikanischen TV-Senders Fox News, in der Conway unter anderem über das Aussetzen der US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) sprach, formulierte sie auch diesen Satz: "Das ist COVID-19, nicht COVID-1 Leute, und man würde meinen, die Verantwortlichen der Weltgesundheitsorganisation, Fakten und Zahlen, würden das wissen."

Damit legte sie nahe, dass es sich bei Covid-19 um eine Fortsetzung einer Reihe anderer Covid-Erkrankungen handelt. Tatsächlich steht die Zahl "19" in Covid-19 für das Jahr, nämlich 2019, in dem die durch das neuartige Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit entdeckt wurde. Spott und Häme waren Conway nach dem inhaltlichen Patzer auf Twitter jedenfalls gewiss.