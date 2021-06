Italiens Teamchef: "Wir mussten leiden am Ende" + Die Fanstimmen zum Spiel

Trotz der Public-Viewing-Angebote schauen die meisten wohl doch in den eigenen vier Wänden die Partie Italien gegen Österreich. So auch drei Männer in einer Wohnung in Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich. Als einzige Frau mittendrin braucht man dabei vor allem eines: Kopfhörer. Denn es wird lautstark mitgefiebert, geklatscht und geflucht. Spätestens in der 65. Minute ist der Tinnitus dann vorprogrammiert: „TOOOOR“ schreien sie und springen dabei auf. Nur schade, dass eine Minute später wieder kleinlaut geschimpft wird, Tor doch nichts gewesen. „Schämen brauchen wir Österreicher uns aber heut für das Spiel nicht“, sind sie sich einig und nehmen einen Schluck Bier.