Internationale Pressestimmen: "Österreich kann erhobenen Hauptes gehen"

Kicker (Deutschland)

Italien steht nach einem echten Kraftakt über 120 Minuten im EM-Viertelfinale. Gegen Österreich kam die Mancini-Elf in der regulären Spielzeit trotz einer überlegenen ersten Hälfte zunächst nicht über ein 0:0 hinaus. In der Verlängerung gingen die Italiener schnell mit 2:0 in Führung, musste aber durch Kalajdzics Treffer bis zuletzt zittern.

Bild (Deutschland)

Italien ist doch noch Italien. In der Vorrunde begeisterte die Mannschaft von Roberto Mancini (56) mit tollem Offensiv-Fußball. Beim Achtelfinale vor 18 910 Zuschauern in London gibt's gegen Österreich ein knappes 2:1 nach Verlängerung.

So stark wie in der Vorrunde ist Italien gegen unsere tapferen Nachbarn nicht. Nach der Pause ist das Spiel der Blauen sogar wie abgerissen. Österreich zeigt im ersten K.o.-Spiel seit 1954 einen großen Kampf – doch am Ende schlägt Italien gnadenlos zu und trifft in der nächsten Runde auf Belgien oder Portugal.