von Anna-Maria Bauer, Martin Bernert, Mirad Odobasic, Stefanie Rachbauer, Lisa Trompisch

Ganz Österreich will am Samstag mit seiner National-Elf mitfiebern. So kommt es einem zumindest an den Public Viewing Plätzen des Landes vor, die aus allen Nähten platzen. Es feiert sich eben besser in Gesellschaft, dass Österreich das erste Mal im Achtelfinale einer Fußball-Europameisterschaft steht.

Im Schutzhaus auf der Schmelz in Wien ist es bis auf den letzten Platz voll, die Obergrenze von 1.000 Besuchern vor dem Anpfiff schon erreicht. Mit Bier und Schnitzel begeht man hier den Fußballabend.