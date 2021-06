Rückblick in Rot-Weiß-Rot: Das war Österreichs EM

Turbulent startete die Mannschaft von Teamchef Franco Foda ins Turnier: Ein Wolkenbruch empfing die Österreicher am Vorabend des EM-Auftakts in Bukarest, an ein Abschlusstraining in der Arena Nationala war nicht ansatzweise zu denken.

Vor EM-Neuling Nordmazedonien war man gewarnt, seit dieser Deutschland drei Monate zuvor besiegt hatte. Gleichwohl gelang dem ÖFB-Team ein Start nach Maß, als Stefan Lainer in der 18. Minute zur Führung traf.