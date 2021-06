Vor EM-Duell mit Tschechien: Niederländische Sorge vor Ungarns Fans

Drei Spiele, drei Siege – die Niederländer gehen mit breiter Brust in ihr Achtelfinale am Sonntag (18 Uhr), Gegner in Budapest ist Tschechien. Mehr Sorgen als die Tschechen, die vor allem wegen der drei Tore von Patrik Schick nun in der K.-o.-Phase stehen, bereiten Oranje jene Teile des ungarischen Anhangs, die mit wiederholten rassistischen Ausfällen Ermittlungen der UEFA ausgelöst haben.

Kapitän Georginio Wijnaldum wird mit einer Armbinde mit der Aufschrift „One Love“ spielen, und der 30-Jährige sieht den europäischen Verband in der Pflicht: „Die UEFA muss die Spieler beschützen. Es darf nicht die Verantwortung der Spieler sein.“