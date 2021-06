Nach EM-Aus: Ein heißer Empfang für die umjubelten Verlierer

Für ein allerletztes Mal bei dieser EM formierte sich das österreichische Nationalteam in Reih und Glied. Die taktische Grundausrichtung sah auf den ersten Blick ein bisschen chaotisch aus, aber der Plan war klar ersichtlich: Ein Salut an die Fans. Und so standen die 26 österreichischen Teamspieler am Flugfeld des Innsbrucker Flughafens und applaudierten den 200 Anhängern zu, die oben auf der Terrasse ohne Unterbrechung Gesänge anstimmten und den Achtelfinalverlierern farbenfroh und lautstark ihren Respekt zollten. „Danke für diese unvergessliche Zeit“, stand auf einem Plakat, das ein Mädchen in die Höhe hielt.