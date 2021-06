Italien Teamchef über ÖFB-Team: "Wir mussten leiden am Ende"

Dass Italien der große Favorit in der Partie war bestreitet auch Mancini nicht, aber "viele haben gedacht, es wird vielleicht ein einfaches Spiel. Es ist aber nicht einfach gegen Österreich, sie setzen dich unter Druck. Vielleicht ist das erste Spiel in der K.o.-Phase sogar schwerer als das zweite", so der Teamchef.

"Haben gewusst, dass wir leiden müssen"

Auch der Tormann der Azzurri, Gianluigi Donnarumma, wählte nach dem Spiel ähnliche Worte wie sein Teamchef: "Wir haben gewusst, dass wir leiden müssen, haben aber bis am Schluss toll gekämpft. Ich bin sicher, dass uns ein Sieg wie dieser dabei helfen wird, das nächste Spiel mit mehr Energie und fokussierter anzugehen."