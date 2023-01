Selenskij: "2023 wird das Jahr unseres Sieges sein"

Der argentinische PrĂ€sident Alberto FernĂĄndez hat bei einem Besuch des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz in SĂŒdamerika einer möglichen Waffenlieferung Argentiniens an die Ukraine eine Absage erteilt. "Ich kann nicht ĂŒber Entscheidungen urteilen, die andere LĂ€nder treffen", sagte FernĂĄndez in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires am Samstag (Ortszeit). "Argentinien und Lateinamerika denken nicht daran, Waffen an die Ukraine oder irgendein anderes Land in einem Konflikt zu schicken." Er könne aber versichern, so FernĂĄndez, dass der Kanzler und er sich am meisten wĂŒnschten, dass der Frieden so bald wie möglich wiederhergestellt werde.

Scholz, der zu einem viertĂ€gigen Besuch in Argentinien, Chile und Brasilien ist, hatte dem Medienverbund "Grupo de Diarios AmĂ©rica" gesagt, der Ukraine-Krieg sei "keine rein europĂ€ische Angelegenheit". Die brasilianische Zeitung Folha de S. Paulo berichtete am Freitag unter Berufung auf Kreise, Brasilien habe dem deutschen Ersuchen nach dem Verkauf von Gepard-Munition eine Absage erteilt. Nach Aussage eines Diplomaten des brasilianischen Außenministeriums bat die brasilianische Regierung das brasilianische Verteidigungsministerium um eine Stellungnahme.

Zwischen Russland und der argentinischen Regierung unter der damaligen PrĂ€sidentin Cristina Kirchner bestanden enge Verbindungen, in die durch Impfstoff-Lieferungen in der Corona-Pandemie neuer Schwung gekommen zu sein scheint. Medienberichten zufolge bitten die USA manche lateinamerikanischen LĂ€nder, alte russische AusrĂŒstung an die Ukraine zu spenden. In der UNO-Vollversammlung gehörten Argentinien, Brasilien und Chile im MĂ€rz vergangenen Jahres zu den insgesamt 141 LĂ€ndern, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilten.