London wirft Moskau falsche Angaben zu Gefallenen vor

Russland macht nach Einschätzung britischer Geheimdienste mit Absicht falsche Angaben zur Zahl seiner Gefallenen im Krieg gegen die Ukraine. Das Verteidigungsministerium in London verwies dazu am Samstag auf Erkenntnisse zu einem ukrainischen Angriff auf eine russische Militärunterkunft in der Region Donezk in der Neujahrsnacht.

Russland hatte den Tod von 89 Soldaten gemeldet, den britischen Geheimdiensten zufolge soll es höchstwahrscheinlich über 300 Opfer gegeben haben.