Der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj spricht von einer anhaltend akuten Situation an der Front. Dies gelte besonders fĂŒr den östlichen Donezk, wo Russland seine Offensive verstĂ€rke, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache. Die russischen Soldaten griffen nicht nur die ukrainischen Stellungen an, sondern zerstörten auch die umliegenden StĂ€dte und Dörfer, so Selenskyj. Um die Stadt Wuhledar im Osten der Ukraine wird laut beiden Seiten erbittert gekĂ€mpft.

„Wuhledar dĂŒrfte bald ein neuer, sehr wichtiger Erfolg fĂŒr uns werden“, sagte der pro-russische SeparatistenfĂŒhrer Denis Puschilin. „Die Einkreisung und nachfolgende Befreiung der Stadt wird einige Probleme lösen“, so Puschilin. Ein Sieg dort wĂŒrde mit Blick auf eine Offensive gegen die weiter nördlich gelegenen StĂ€dte Pokrowsk und Kurachowe „das KrĂ€fteverhĂ€ltnis an der Front verĂ€ndern“.

Einer Berater Puschilins sagte am Freitag der Nachrichtenagentur Tass, es seien „ernsthafte, brutale KĂ€mpfe“ im Gange. Die russischen StreitkrĂ€fte seien in Wuhledar einmarschiert und hĂ€tten sich „im SĂŒdosten und Osten der Stadt festgesetzt“. Die Bergbau-Stadt mit ihren einst rund 15.000 Einwohnern liegt rund 150 Kilometer sĂŒdlich von Bachmut, das seit Wochen heftig umkĂ€mpft ist.