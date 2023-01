Russischer Außenminister warb in Eritrea um Unterstützung

Afrika ist in der Haltung zum Ukraine-Krieg und bei den westlichen Bemühungen um eine Isolation Russlands gespalten. Eritrea ist eines der wenigen afrikanischen Länder, die gegen die UN-Resolution gestimmt haben, in der Russlands Einmarsch in die Ukraine verurteilt wurde.

Viele andere Länder haben sich enthalten. Derzeit sind auch ranghohe US-Vertreter in Afrika unterwegs, um die Beziehungen zu den Verbündeten dort zu stärken.